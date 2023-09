¡Lamentable! Hincha del Newcastle fue apuñalado en la previa del partido contra AC Milán

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La violencia vuelve a ser noticia en el fútbol. Un lamentable episodio se registró en la previa del encuentro entre AC Milán y Newcastle United, debido a que un hincha de este último equipo fue apuñalado salvajemente por un grupo de personas encapuchadas, mientras se dirigía al estadio. Se presume que los vándalos podrían haber sido fanáticos del conjunto rossonero.

El incidente conmocionó a la gran cantidad de hinchas del equipo de la 'urraca', que disputará su primera Champions League en 20 años, justamente enfrentando al conjunto italiano a las 11:45 horas.

Newcastle United, por su lado, mostró su rechazo por el hecho y solicitó a las autoridades tomar acciones ante los responsables.

"Estamos profundamente preocupados por los informes de que un aficionado fue gravemente agredido en Milán el lunes. Estamos en contacto con las autoridades locales para comprender las circunstancias. Nuestros pensamientos están con el aficionado", se leía en el pronunciamiento.

Apuñalado por varios sujetos

Según informó Sky Sports, el atacante fue Eddie McKay, de 58 años. Se encontraba con su hijo y un amigo de ambos, caminando por las calles de Milán vistiendo camisetas del club 'urraco', cuando fueron atacados por ocho personas, las cuales aún no se pueden identificar.

McKay tiene puñaladas en la espalda y los brazos, y según las imágenes que se viralizaron, los cortes fueron de una profundidad considerable, debido a la cantidad de sangre emanada. La agresión tuvo lugar en la zona de los Navigli, donde hay una alta concentración de hinchas del cuadro local.

Tras el ataque, el hincha inglés fue hospitalizado, aunque para fortuna de su familia y amigos, sus condiciones no preocupan y podría ser dado de alta en las próximas horas.

El ataque ha generado preocupación debido a que más de 4000 hinchas del Newcastle han arribado a tierras italianas para apoyar a su equipo, debido a que la actual participación del cuadro albinegro significa el regreso a la máxima competencia europea tras 20 años.

Jornada de Champions

Si bien el incidente marca un nuevo precedente negativo, la fecha inaugural de la Champions League llegó, y están por desarrollarse partidos de altísimo nivel. El AC Milán vs Newcastle United a las 11:45 horas el partido inaugural, seguido por el BSC Young Boys vs RB Leipzig a la misma hora.

Entradas ya horas de la tarde, PSG vs Borussia Dortmund, Lazio vs Atlético de Madrid, Barcelona vs Royal Antwerp y el Manchester City vs Estrella Roja terminan adornando una cartelera de encuentros más que atractiva para iniciar una nueva edición de la competición.

Lamentablemente, la fecha se verá marcada por un nuevo episodio de violencia, luego de que un hincha de Newcastle United fuese apuñalado por hinchas del AC Milán antes del partido correspondiente.