¡Lamentable! Matthew Perry falleció a los 54 años: ¿Qué pasó con Chandler de 'Friends'?

29/10/2023

Con una carrera de más de 30 años, el actor Matthew Perry falleció a los 54 años. El artista fue uno de los protagonistas de la serie de televisión 'Friends' interpretando al personaje de Chandler.

¿Qué pasó?

El mundo de la actuación se encuentra nuevamente de luto, debido a la pérdida de un referente de las series estadounidenses. Matthew Perry partió de este mundo según reportó el periódico 'Los Ángeles Time'.

Dicho medio citó a fuentes policiales, que Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa el sábado por la tarde por las autoridades locales. Intentaron hacerle reanimación, pero no obtuvieron resultados. El Departamento de Policía de Los Ángeles, de la división "robos y homicidios" se encuentra investigando los motivos de la muerte.

El actor ganó su popularidad en la serie 'Friends', la cual contaba la historia de un grupo de amigos interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Dicha producción duró 10 temporadas (2004 - 2014). Asimismo, protagonizó películas como "The Whole Nine Yards" junto al gran Bruce Willis.

Cabe mencionar que la productora Warner Bros emitió un comunicado indicando que el estudio de 'Friends' estaba "devastado" luego de haberse enterado de la partida de uno de los actores más queridos.

"Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", dijo en Warner Bros. Televisión en X (antes Twitter).

Problemas personales

Como se recuerda, Matthew había combatido por muchos años con su adicción por el alcohol y las píldoras. Asimismo, estuvo en centros de rehabilitación en varias ocasiones.

En sus memorias de "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Amigos, amantes y aquello tan terrible"), el actor admitió que asistió a terapia de desintoxicación por 65 veces, invirtiendo alrededor de 9 millones de dólares en sus intentos de querer volver a estar "limpio".

Además, Perry experimentó problemas de salud, incluyendo un grave problema de ruptura de colon por su constante administración de drogas. Por dicho percance, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente durante 7 horas, y usar una bolsa de colostomía por varios meses.

El actor norteamericano dedicó un libro a todas las personas que "sufren ahí fuera", y escribió en el prólogo: "Debería estar muerto". Lo cual hace pensar que el incidente en su domicilio se trataría de un suicidio.

Sin duda, la partida de Matthew Perry, actor de 54 años, sigue dando evidencia de la importancia en el tratamiento de la salud mental. El popular Chandler de la serie 'Friends', será recordado por todos los fanáticos de dicha producción por su icónico personaje.