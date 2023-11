¡Lamentable! Mujer atropelló a su novio por salir a tomar cerveza con un amigo

14/11/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer causó polémica en las redes sociales por su lamentable decisión de atropellar a su pareja tras descubrir que prefirió ir a tomar un vaso de cerveza con uno de sus amigos y no quedarse en casa junto a ella, en el estado de Goiás, Brasil.

Muchas parejas atraviesan complicadas situaciones que se agravan con la aparición de los celos, que los lleva a cometer atroces actos que terminan lastimando a quien alguna vez consideraron "el amor de su vida".

Mujer atropella a su novio

En el video, que se compartió en distintas plataformas y redes sociales, se ve el preciso momento en que el hombre está libando junto a un amigo suyo y todo parecer estar tranquilo, sin esperar que de pronto su novia aparezca en escena manejando a gran velocidad y termine impactándolo con el auto blanco.

Lejos de mostrarse arrepentida, la mujer desciende del auto y con una prepotente actitud sigue reclamándole al hombre por no haberse quedado con ella en su hogar para 'aclarar su situación', ya que según información brindada por los medios brasileños, previamente la pareja había tenido una discusión.

¿En estado de ebriedad?

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos, donde le realizaron una prueba de alcoholemia a la mujer, la cual, salió positiva, argumentó que estaba en ese estado porque estaba furiosa por la actitud de su pareja y, supuestamente, dijo que la iba a agredir y decidió adelantarse.

La joven fue detenida y llevada hasta una comisaría donde fue dejada en libertad tras pagar una suma de 800 reales, más de 600 mil pesos colombianos. Mientras que el hombre logró reaccionar y no recibió por completo el golpe, por lo que no sufrió heridas de gravedad.

Inician las investigaciones

Actualmente, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer este caso que le está dando la vuelta al mundo. Por el momento, no se descarta que la protagonista del hecho pueda ser judicializada más adelante por intentar acabar con la vida de su pareja.

Reacciones de los internautas

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en redes sociales, donde cientos de usuarios no dudaron en mostrarse indignados por el caso y manifestaron que si uno no está feliz en una relación es mejor dar un paso al costado y terminar para no llegar a esos extremos.

"¿Cómo se llamaría si fuera al contrario femicidio? Si hubiera sido hombre estaría preso unos buenos años", "fuera al contrario, estaría con su 'Ni una más'", "seguro él no reconoció las red flags", "de novio a kilómetros de ella, es un peligro", "¿por qué la dejan libre, pobre chico", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, la escena ha generado consternación, pues una mujer atropelló a su novio mientras este se encontraba tomando unas cervezas con un amigo en el estado de Goiás, Brasil.