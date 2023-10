Moungi Bawendi: el Premio Nobel de Química reprobó su primer examen en la universidad

Una verdadera historia de superación es la que encaminó al profesor Moungi Bawendi a ganar el Premio Nobel de Química por su investigación que ayudaba a desarrollar 'puntos cuánticos'. Sin embargo, en su universidad, llegó a tener la nota más baja de su clase.

En una entrevista reciente, el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) comentó que cuando era aun estudiante en la facultad de ciencias químicas, reprobó su primer examen y dicha experiencia casi lo 'destruyó'.

"Estaba acostumbrado a no tener que estudiar para los exámenes. Miré la primera pregunta y no pude resolverla, y la segunda pregunta no pude resolverla", declaró.