"No estoy sorprendido": Joe Biden se pronuncia acerca del accidente de avión donde habría fallecido el jefe del Grupo Wagner

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció respecto al accidente de avión donde se trasladaba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, indicando que "no está sorprendido".

El accidente aéreo ocurrió en el centro de Rusia. Se encontraba pasando por la zona de Tver con diez pasajeros a bordo, en donde supuestamente se encontraba el líder del grupo de mercenarios Wagner, que se reveló contra el Kremlin recientemente.

Por su parte, Biden mencionó que no le sorprendió el accidente de avión, y comentó acerca de un posible involucramiento de Vladimir Putin.

"No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende. No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta", declaró ante la prensa.