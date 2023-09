Papa Francisco sobre pornografía infantil: Es triste que pagando una "cuotita" lo tienen en el teléfono

Durante su discurso en una audiencia, el papa Francisco hizo referencia a las crecientes víctimas de pornografía infantil y señaló que "lamentablemente pagando una cuotita ya lo pueden tener en el teléfono".

En un recibimiento a los miembros del Centro de Investigación y Formación para la Protección de los Menores (CEPROME) de Latinoamérica, el papa expresó su gran preocupación sobre las filmaciones de pornografía infantil.

Asimismo, durante su discurso efectuado este lunes 25 de setiembre, el pontífice pidió que se preste "atención" al "problema muy grave" de sus "víctimas sofisticadas de esta sociedad de consumo".

Además, exigió a los integrantes de la delegación mencionada lo olvidar la problemática del tema. "No se olviden de este punto que a mí me preocupa mucho", indicó.

Por otro lado, el papa agradeció a los participantes por el hecho de haberse reunido en Roma desde tan diversos puntos de Latinoamérica.

Cabe mencionar que, Francisco reconoció la labor de dichos miembros por tratar de trabajar y aplicar métodos cada vez más adecuados para erradicar la "lacra de los abusos, tanto en la Iglesia como en el mundo", dijo.

"No debemos olvidar esto: los abusos que han golpeado a la Iglesia no son más que un pálido reflejo de una triste realidad que abarca a toda la humanidad, y sobre la que no se presta la necesaria atención", al subrayar que aunque alguno pueda decir que no son tantos: "Si fuera uno solo, ya sería escandaloso", declaró Francisco.