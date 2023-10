¿Recuerdas a la reportera rusa que protestó contra la guerra de Ucrania? Afrontará una grave sanción impuesta por el Gobierno

En marzo de 2022, el accionar de una periodista rusa en televisión nacional de su país sorprendió a todo el mundo. La reportera Marina Ovsiannikova exhibió un cartel de protesta ante la invasión a Ucrania, ante la mirada atónita de la conductora de un programa que se encontraba dando las noticias matutinas.

Ovsiannikova se paró sola frente al Kremlin con un cartel que calificaba al presidente Vladimir Putin de 'asesino' por la muerte de cientos de niños ucranianos. En esa misma protesta -ajena al episodio ocurrido en la televisión- respondió ante sus propios colegas que la entrevistaron en directo, alegando que lo que pasaba en Ucrania era un 'crímen'.

Apenas cuatro días después fue detenida brevemente y se le impuso una multa de 50 mil rublos por 'desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas'. Sin embargo, la sanción más importante acaba de ser emitida por el Gobierno ruso, donde se le impuso una condena de ocho años de prisión.

La sentencia impuesta por el tribunal de Basmanni en Moscú consiste en ocho años y medio de prisión, además de la prohibición de trabajo en medios públicos y privados durante cuatro años después de cumplir su condena.

Sin embargo, la fiscalía pidió nueve años de prisión para la periodista, declarándola culpable de difundir información falsa sobre el empleo de las Fuerzas Armadas Rusas, impulsada por 'un odio hacia determinado grupo social'.

Ovsyannikovase se encuentra en Francia, donde pudo acceder al estado de refugiada política, al encontrarse en riesgo dentro de su país. Recientemente, se refirió a su sentencia como un sinsentido.

"Los cargos contra mi persona son absurdos y motivados políticamente. Decidieron machacarme por no tener miedo y llamar las cosas por su nombre. No admito mi culpa. No niego ninguna de mis palabras. Tomé una decisión muy dura, pero la única moralmente correcta en mi vida, y ya he pagado un precio suficientemente alto por ello", señaló.