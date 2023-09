Silvina Luna: ¡Lamentable! Fallece modelo argentina tras luchar varios años con una triste enfermedad

Una reciente noticia enlutó al mundo de la farándula argentina. Y es que la modelo Silvina Luna falleció a la edad de 43 años tras luchar desde hace varios años con una triste enfermedad.

Este jueves, 31 de agosto, el abogado de la exchica reality anunció su lamentable deceso a través del programa 'Intrusos'. No obstante, se limitó a brindar detalles, asegurando que por decisión familiar la modelo sería 'desconectada'.

Cabe precisar que, Silvina Luna se encontraba internada en un hospital de la zona desde el pasado 13 de junio. Esto, debido a que su situación empeoró, causando que la conecten a su respirador artificial a los pocos días de su ingreso al nosocomio.

Sin embargo, el pasado 17 de agosto mediante un comunicado, se informó que había tenido una ligera mejora por lo que se encontraba respirando por sus propios medios.

Según se supo por medios internacionales, la modelo luchó día a día con una delicada enfermedad a causa de una insuficiencia renal aguda tras una mala praxis en una cirugía estética que se realizó en 2011.

Los problemas de salud comenzaron luego de dicha operación. El doctor encargado habría aplicado biopolímeros en los glúteos de la modelo, causándole una hipercalcemia e insuficiencia real. El médico de nombre Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer como médico cirujano. Esto, debido al delito de lesiones graves, el cual fue denunciado de manera conjunta por Silvina, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis.

La argentina nació en Rosario, el 21 de junio de 1980. Se volvió conocida en la pantalla chica gracias a su participación en el reality 'Gran Hermano' emitido en 2001. A lo largo del tiempo, participó en distintos programas de espectáculos como panelista. Finalmente se dejó ver en 2022, durante la primera temporada de 'El Hotel De Los Famosos', el cual terminó abandonando por sus problemas físicos.

"En 2010, confié en la palabra de un profesional y me sometí a una cirugía estética que parecía sencilla y pequeña. En 2011, me realicé exámenes de rutina en una clínica y me diagnosticaron hipercalcemia", declaró Silvina hace nueve años.