Sismo de magnitud 7,1 sacude el mar de Bali, Indonesia, según reporte de el USGS

Un sismo de magnitud 7.0 sacudió el martes la región indonesia del mar de Bali, Indonesia, esto según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

El epicentro del terremoto estuvo a 203 kilómetros (126 millas) al norte de Mataram, Indonesia, y presentó una profundidad de 516 kilómetros, dijo el EMSC.

Por su lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la magnitud del temblor en 7,1 en la escala de richter.

Asimismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos dijo que no había amenazas de maremoto o tsunami como resultado del temblor que sacudió las profundidades del lecho marino.

finalmente, se informó que hasta el momento no hubo reportes inmediatos de daños o víctimas, aunque algunas cuentas en la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, publicaron videos de los temblores que se percibieron en la región asiática.

Uno de los influencer más conocidos de habla hispana, "Luisito Comunica" se encuentra actualmente en el país asiático y mediante sus redes sociales, reportó que el sismo ocurrido hace algunas horas, fue uno de los más fuertes que ha sentido en toda su vida.

Asimismo, expresó su preocupación por los pobladores que viven cerca a la playas, pues hasta ese momento no se había descarta un tsunami.

"Me preocupa mucho la gente de los poblados y los alrededores, por ahora no he visto nada en las noticias pero esperemos que no haya pasado nada malo. Estoy preocupado por la gente de aquí", concluyó.