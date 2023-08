Alcalde de SJL evaluará proponer prohibir celebración de barristas en vía pública tras enfrentamiento en Bayóvar

Diversos enfrentamientos entre barristas de Universitario y Alianza Lima se reportaron en San Juan de Lurigancho (SJL). Ante ello, el alcalde del distrito, Jesús Maldonado, dio a conocer que su gestión evalúa proponer la prohibición de este tipo de celebraciones en la vía pública.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el burgomaestre también informó que facilitarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) el acceso a las cámaras de los privados para la revisión de los hechos suscitados el último fin de semana.

"Espero de verdad que (la Policía) pueda dar con los responsables y que sean sancionados. Estamos evaluando y vamos a discutirlo en la gestión para prohibir que ninguna barra, no importa el club, tome las calles para la celebración un evento deportivo", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, el alcalde de San Juan de Lurigancho aclaró que esta medida será evaluada si los propios protagonistas no empiezan a autorregularse y evitan tener este tipo de conductas. Caso contrario, procederán a presentar la mencionada medida, donde trabajarían junto a la PNP.

"Si ellos no se autocensuran y se limitan, vamos a tener que prohibir a todos los clubes en SJL que puedan tomar las calles junto a la PNP y las normas municipales para poder multarlos. Si ellos (los barristas) no se corrigen, no vamos a sumarle más inseguridad a un distrito que ya se desangra por la inseguridad", aseveró.