Atentado en "Yolu": ¡Indignante! Delincuentes detonan explosivo y disparan contra reconocido negocio en Huánuco

Un nuevo atentado usando material explosivo se perpetuó en el país, esta vez Huánuco fue lugar de un trágico hecho cuando delincuentes detonaron un explosivo y realizaron disparos contra el reconocido negocio llamado "Yolu".

Según indicaron los dueños del establecimiento comercial, el hecho delincuencial se ejecutó en horas de la madrugada de este viernes 13 de octubre.

Gracias a cámaras de seguridad de alrededores, se pudo observar como una moto lineal pasa por el negocio y uno de los sujetos desciende y deja una granada en la puerta de "Yolu".

Tal y como se muestra en el registro audiovisual, el delincuente procede a maniobrar el material explosivo para prenderlo, al conseguir esto, el detonante explotó.

Acto seguido, el sujeto que vestía un pantalón color anaranjado, un gorro y una pañoleta cubriéndole el rostro, procedió a sacar un arma de fuego, que llevaba escondido y realizó diversos disparos hacia el segundo piso del local.

De acuerdo a lo conocido por un medio local, la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó conocimiento de lo sucedido, pero aún no lograr identificar a los dos delincuentes.

Al respecto de lo ocurrido, los dueños de la reconocida tienda de zapatillas se pronunciaron y rechazaron el trágico hecho. Asimismo, incitaron a los emprendedores en realizar las denuncias correspondientes si es que pasan por un caso similar.

"Pido a todas las personas que están pasando por esto hacerlo público y denunciar, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y podamos dar con los culpables hoy fuimos nosotros y mañana cualquiera de ustedes. Basta de gente aprovechadora! Que los sueños no paren, detrás mío tengo a mi Staf que no me puede ver derrotado sino más fuerte que nunca! No soy ejemplo de nada solo quiero decirles no paren de trabajar!", escribieron en su cuenta de Facebook.