Breña: Mujer acusa a vecinos de incendiar su moto valorizada en más de 4 mil soles en jirón Sarratea

Una mujer denunció que su moto fue quemada en extrañas circunstancias luego de que a medianoche se incendiara en la cuadra 1 del Jirón Sarratea, en Breña. La agraviada señaló a sus vecinos como posibles responsables, pues habría recibido amenazas de su parte anteriormente.

La afectada por este lamentable episodio fue identificada como Cecilia Sosa López, quien dio cuenta del siniestro tras escuchar la alarma y el grito de un señor. Al respecto, sostiene que fue un hecho premeditado porque el vehículo no tenía el cobertor de plástico que ella le había colocado.

"La moto tenía un cobertor de plástico de encima y no estaba. Cuando yo lo vi, ya no había nada. Es decir, alguien lo ha hecho, porque no hay forma de que el cobertor se haya salido y se haya incendiado la moto que no tiene más de 3 años de antigüedad, no hay forma", señaló.