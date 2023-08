Callao: Encuentran sin vida a obrero que subió a patrullero de la PNP tras ser atacado por cuatro sujetos

18/08/2023 / Exitosa Noticias / Policial

En el Callao, un obrero de construcción civil subió a un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser atacado por cuatro ciudadanos de presunta nacionalidad venezolana. No obstante, sus familiares no recibieron información del hombre por dos días.

En declaraciones para Exitosa, la viuda del fallecido indicó que la primera vez que preguntó en la Comisaría Juan Ingunza Valdivia sobre el paradero de su esposo ellos aseguraron desconocer su ubicación.

"Cuando vine la primera vez me dijeron que no sabían nada de él, que él no había llegado acá, que no estaba detenido acá, que ellos no lo habían intervenido a él. Seguramente, creo yo, que me dijeron eso porque me vieron llegar con la prensa", declaró.

Posteriormente, Rosangela recibió el llamado de una vecina que le señaló que regrese al recinto policial, ya que tendrían mayores detalles de lo que ocurrió.

"Una vecina que había estado temprano (...) me llama y me dice que uno de los efectivos policiales se le ha acercado y le ha dicho que me llame porque tienen información. He regresado a los veinte minutos y hablé con al capitán y (...) me pidió mis datos, el de mi esposo también y me dijo él no ha estado aquí", agregó.

No le brindaron información al momento

En esa misma línea, la viuda manifestó que al retornar el capitán de la comisaría le precisó que su pareja fue trasladada en primera instancia al Hospital Luis Negreiros Vega y finalmente a la morgue del Callao.

"A los cinco minutos, el capitán me dice: 'Recién me informan de que el día martes a las 8:00 p.m. El patrullero ha brindado ayuda a una persona herida por Canta Callao y está como NN en el Hospital Negreiros (...) Supuestamente mi esposo lo trajeron a las 9 (...) después de eso ha muerto mi esposo y lo han llevado a la morgue del Callao (...) ahí he podido reconocer a mi esposo", mencionó.

Además, criticó que la Policía Nacional no le brindará información sobre su esposo y aseveró que, hasta el momento, no le brindaron el parte policial.

"Yo no entiendo por qué cuando viene la primera vez me dijeron que no sabían nada ¿Y por qué no me han dado el parte de la policía que recogió a mi esposo? Según ellos le brindaron ayuda cuando en las cámaras de seguridad se ve que uno de ellos está correteando a mi pareja y vecinos que viven por ahí dicen que cuando han subido a mi pareja al patrullero le han seguido pegando ahí", agregó.

De esta manera, un obrero de construcción civil subió a patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser atacado por cuatro ciudadanos de presunta nacionalidad venezolana en el Callao. Sin embargo, sus familiares no recibieron información del hombre por dos días.