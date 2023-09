Callao: Escolar fue desfigurada con cuchilla por compañera de estudios del colegio Los Jazmines

Una escolar fue desfigurada con una cuchilla por parte de una compañera de estudios dentro del colegio Los Jazmines en el Callao. La joven de 15 años fue atacada en la puerta de su aula minutos antes de iniciar sus clases.

Los casos de violencia dentro de los colegios del país continúan y ahora se da hasta con armas blancas. En esta ocasión, una alumna fue acuchillada a las afueras de su salón de clases por una de sus propias compañeras.

El hecho ocurrió en la Institución Educativa Los Jazmines 5126 del Callao. Donde, luego de una formación escolar cuando estaban ingresando a sus aulas en fila, la menor fue atacada por detrás con una cuchilla, según comentó la madre de la víctima a Exitosa.

La menor agredida sufrió múltiples cortes en el rostro, el cuello y las manos. Además, tuvo que recibir suturas, aún con el uniforme puesto, en el centro de salud al que fue llevada.

La joven ingresó a este año a la institucion educativa y, según la madre, desde que pisó el colegio comenzó a ser víctima de bullying por parte de esta compañera.

La progenitora también asegura que no es la primera vez que su hija recibe esta agresión, tanto de la menor como de sus padres. Asimismo, indicó que existe una denuncia policial de por medio.

"Ya hubo un episodio donde ella (la supuesta agresora) le empieza a bajar el pantalón y las dos se agarraron a golpes, mi hija la levantó. Los papas fueron a romperme las lunas, la señora fue a pegarle a mi hija, o sea habíamos firmado un compromiso que ninguna de las dos se iban a molestar, no se iban a mirar. Los papás me pidieron disculpa, me dieron la mano", relató la madre.

Según cuenta la madre de la víctima, las riñas entre ambas adolescentes eran constantes, sin embargo, esta vez la agresión fue mayor. Sin embargo, en la comisaría de Juan de Ingunza Valdivia, donde fue hecha la denuncia, consideran que la agresión fue mutua.

"Mi hija estaba en estado de shock y no sé por qué a ella la ponen como si también ella hubiese hecho algo, cuando mi hija no reaccionó. Cuando he llegado al colegio, mi hija estaba desesperada. 'Mamá, mi cara, mi cara', me decía porque estaba bañada en sangre", relató.