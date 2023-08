Chorrillos: Dos menores resultaron heridos de bala durante persecución policial a un delincuente

Dos menores de 5 y 8 años resultaron heridos tras verse inmersos en una persecución policial a un delincuente, ayer 4 de agosto, a las 6:00 p. m. en el distrito de Chorrillos. Aparentemente, fueron alcanzados por los disparos de un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según información de nuestra reportera, ambos niños fueron trasladados de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa, en Miraflores. El mayor de los hermanos es quien posee el cuadro más complejo, ya que una de las balas le perforó el colon.

En estos momentos, el infante se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de ser sometido a una intervención quirúrgica.

En diálogo con Exitosa, la madre de los damnificados contó que están a la espera que la operación haya sido exitosa a fin de que el mayor de sus hijos no sufra más daños.

Por otro lado, la progenitora indicó que se encontraban de visita cuando ocurrió el incidente; dado que residen en Comas. Además, contó que se vieron inmersos en la balacera apenas a unos metros de salir de la casa de su familiar.

"Yo y mis hijos vivimos en Comas, y vinimos a visitar a su abuelita que vive por acá (Chorrillos). Salimos a comprar, no hemos caminado ni media cuadra y hemos llegado a la esquina y escuchamos un fuerte ruido. Nos dijeron 'cuidado es una balacera'. Nos hemos agachado, a mi me rozó una bala en el cuello, no me cayó, pero a mis hijos sí", sostuvo.