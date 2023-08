Chorrillos: ¡Lamentable! Casi 30 cerdos fallecieron calcinados en voraz incendio que consumió un corral

Chorrillos fue testigo de un lamentable siniestro. Un voraz incendio consumió un corral ubicado en el jirón Nevado Yanahuanca y costó la vida de 28 cerdos, quienes fallecieron calcinados producto del accidente.

Los hechos ocurrieron a las 10:00 de la noche este 20 de agosto y su origen aún es materia de investigación por las autoridades. Sin embargo, vecinos de este sector del distrito presumen que el fuego se podría haber desatado tras la preparación de la comida para los animales, la cual tiende a ser cocinada a base de leña.

Los vecinos de Chorrillos que residen cerca a la zona de los hechos vivieron momentos de terror a causa de este accidente. Y es que al menos 5 unidades de bomberos, con el apoyo de cisternas, fueron necesarias para poder controlar este incendio de código 4 tras cerca de dos horas.

"Me he asustado bastante. Mi hijo me saca me dice sal mamá y, cuando me sacó, he visto una llama tremenda, reventaba", relató una de las afectadas.