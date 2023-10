Cobro de cupos en SJL: ¡Indignante! Mafias exigen pago de 3 soles diarios a mototaxistas

Un indignante hecho se reportó en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), luego que una testigo de los constantes cobro de cupos manifestó que los mototaxistas deben pagar tres 3 soles diarios para poder trabajar libremente.

Exitosa se comunicó con la esposa de un mototaxista asesinado por sujetos como consecuencia de la alta delincuencia y criminalidad en el distrito, el cual fue declarado en emergencia por lo mismo.

Según precisó, el cobro de cupos en el distrito es un hecho que se realiza con normalidad y por ello, los sujetos que hacen este ejercicio delincuencial obligarían a los trabajadores de estos vehículos livianos a pagar cierto monto para dejarlos trabajar.

Exactamente los trabajadores deben cumplir con el pago de 3 soles diarios, es decir, 21 soles semanales, sin embargo eso no sería todo, ya que las mafias organizadas, muchas veces lideradas por extranjeros, exigen el pago de 100 soles mensuales por cada trabajador.

Al respecto, nuestro medio asistió a las inmediaciones de la estación Bayóvar para recoger información de los mismos mototaxistas que tienen que cumplir con estos pagos para trabajar libremente.

"En la noche les cobran cupo a las motos piratas. Acá se sabe y un policía no creo que no sepa. Saben, conocen, no se porque no actúan. Para ellos no encuentran indicios. ¿Qué será?", expresó un trabajador de la zona.