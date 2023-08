Crimen en SJL: Asesinan de 14 balazos a vendedor de caldo de gallina por negarse a pagar cupo

San Juan de Lurigancho (SJL) fue testigo de un nuevo homicidio. Un vendedor de caldo de gallina perdió la vida tras ser acribillado con 14 disparos por negarse a pagar cupo en los exteriores de su negocio a la altura de la cuadra 10 de la avenida Canto Grande.

Los hechos transcurrieron alrededor de las 10:00 p.m. de este lunes 28 de agosto, cuando la víctima, identificada como Antonio Saldaña (48), fue interceptada por dos sujetos a bordo de una moto lineal luego de dirigirse a su camioneta en pleno horario de atención.

Según información policial, efectivos de la PNP intentaron atender al dueño del local, pero este falleció cuando se dirigían al Hospital de SJL. En el lugar de los hechos, identificaron hasta 14 casquillos de bala.

Tras el sensible fallecimiento de Antonio Saldaña, sus familiares informaron que el vendedor de caldo de gallina había recibido amenazas por semanas.

De acuerdo con las declaraciones de su hermano, la víctima habría ignorado dichas advertencias y decidió no denunciar el caso ante la Policía Nacional del Perú. Además, presume que los delincuentes le habrían solicitado grandes montos de dinero.

"Hace dos semanas que recibió un papelito de supuestos extorsionadores, pero mi hermano no le tomó mucha importancia. Ahora, han venido y lo han acribillado. No es justo que mi hermano muera con 14 balas. Él era una persona humilde, trabajaba en su local alquilado. Parece que le pedían dinero, pero nunca denunció", contó.

Cabe decir que el dueño de este local ubicado en SJL estaba a cargo de su madre y su menor hija de 14 años, a quien ha dejado en orfandad.

Por esta razón, su familia exige justicia y piden al gobierno de Dina Boluarte que aplique "mano dura" contra la delincuencia.

"No puede quedar impune. ¿Hasta cuándo va a morir gente inocente, dejando niños sin papás? Los matan y la vida ya no vale nada. No es justo. Lo único que pido es a la presidenta y las autoridades: ¿Por qué no ponen mano dura contra la delincuencia?", declaró.