Delincuencia en Ate: Asesinan a mototaxista tras negarse a pagar S/5 en presunto cobro de cupos

La ola de delincuencia que azota el distrito de Ate cobró una nueva víctima luego de un mototaxista fuera asesinado tras negarse a pagar S/5 en una presunta extorsión por cobro de cupos.

Los hechos ocurrieron la noche del último miércoles en la intersección de la Calle Berlín y la Avenida Prolongación Javier Prado, un área que sirve como paradero informal para mototaxis.

La víctima, identificado como Joel Medina Pérez, se habría resistido a pagar la suma exigida, lo que aparentemente provocó su violenta muerte a manos de dos sicarios que llegaron al lugar.

Los peritos de criminalística han encontrado al menos 20 casquillos de bala que dan cuenta de lo terrible que ha sido este ataque contra el joven trabajador.

La madre de la víctima, visiblemente consternada, relató que su hijo le había advertido sobre las amenazas de extorsión, pero se sentía presionado a trabajar para mantener a su familia.

"Me dijo 'mamá están cobrando cupos ahí en el paradero, pero yo no voy a pagar', pero no te vayan a matar, mejor no salgas a trabajar le digo. 'Mamá de dónde voy a mantener a mis hijos, yo no tengo'. Es acaso justo que maten como a cualquier cosa. Estamos en los años ochentas", lamentó la madre.