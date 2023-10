¡En pleno estado de emergencia! Cafetería en asaltada por sexta vez en SMP

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Por sexta vez, una cafetería se convirtió en el blanco de un grupo de delincuentes que, sin ningún problema, se llevaron todo el dinero recaudado, así como las pertenencias del local.

En pleno estado de emergencia

Ni el estado de emergencia ni el aumento de patrullaje por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha impedido que delincuentes asalten una conocida cafetería ubicada en la cuadra 4 del jirón Salaverry en San Martín de Porres.

La propietaria del local criticó el trabajo de las autoridades municipales de su distrito debido a que la inseguridad ciudadana volvió a afectar su único sustento para subsistir diariamente.

Los delincuentes completamente armados atacaron a los trabajadores y comensales, entre los que se encontraba un menor de edad que había acudido al local con su familiar para degustar un postre.

La banda criminal se llevó todas las ganancias del día, las pertenencias del personal encargado, así como de los clientes.

Minutos de terror

En declaraciones a Exitosa, la dueña de la cafetería relató con detalles el momento de terror que vivió durante el robo.

"Empezaron a atacar a los clientes, a quitarles su celular y bueno, eso me molestó mucho. Después se fueron a la caja, ingresaron (a donde estaban) mis chicas", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, señaló que los sujetos tenían un arma por lo que asustaron a sus clientes y sobre todo a sus trabajadoras, a quienes les dio la orden de dejarse quitar las ganancias para que no resulten heridas.

"Tenían un arma (...) me molestó mucho eso (...) que se metan con mis clientes. (Anteriormente) también hubo un robo económico pero bueno, yo les dije a mis trabajadoras que (...) cuando llegara alguien así, abrieran la caja (...) prefiero que se lleven el dinero a que hagan algo malo", agregó.

Cabe precisar que, el monto que se llevaron los delincuentes asciende a los mil soles, por lo que la empresaria no pudo evitar mostrar su indignación por la ausencia de serenos en la zona.

Además, afirmó sentirse olvidada por las autoridades: "No había presencia policial (...) solo he visto algunos policías que pedían DNI en la calle principal y ya, no ha habido más".

Sin duda, la delincuencia incrementa cada vez más y, en esta ocasión, una cafetería fue asaltada por sexta vez a pesar de que el distrito de San Martín de Porres (SMP) se encuentra en estado de emergencia.