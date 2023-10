Escolares amenazan a docentes en SJL: ¡Alarmante! Alumnos exigían que profesores los pasen de año

Un indignante hecho ha causado gran conmoción en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), luego que un grupo de docentes denunciaran ser víctimas de constantes amenazas nada más y nada menos que por sus propios alumnos si es que reprobaban cursos.

Según información obtenida por nuestro medio, los escolares pertenecen al colegio San Vicente Ferrer, ubicado en la avenida Canto Grande en el mencionado distritos.

El hecho se conoció cuando los propios docentes denunciaron que sus alumnos les enviaron amenazas si es que estos los desaprobaban en las diversas materias de la malla estudiantil.

Cabe mencionar que, de acuerdo a lo señalado por los profesores, las amenazas eran enviadas por medio de audios y fotos, en las cuales se advertía que los mismos estudiantes tomarían represalias si llegaban a desaprobar el año escolar.

Hasta el lugar de los hechos llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de iniciar las investigaciones correspondientes en el centro educativo.

Luego de un momento que los efectivos hicieran su inicio al colegio, la directora del mismo se digirió hacia los exteriores del planten y brindó declaraciones a los medios sobre los hechos ocurridos.

"He salido para aclarar que esto se ha pasado un poco de las manos de un estudiante, y aquí personalmente no me siento de ninguna manera agredida ni amenazada", declaró.