Extorsión y sicariato sin control en Perú: ¿Por qué la delincuencia gana cada vez más terreno en el país?

En diálogo con Exitosa, el experto en seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), César Ortiz Anderson, detalló por qué la delincuencia, bajo las modalidades de extorsión y el sicariato, ganan cada vez más terreno en el Perú.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, el representante de APROSEC sostuvo que dicho fenómeno respondería a la situación actual de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según indicó, la cantidad de agentes del orden es insuficiente para enfrentar el crimen y el sistema laboral de la institución debería ser modificado.

"No hay mucha resistencia por parte de la seguridad pública. Faltan policías, la misma PNP ha tenido que aceptar que el número de efectivos que tienen no es suficiente. Yo estoy de acuerdo con que hay que cambiar el sistema laboral de la Policía. No puede ser con 140 mil agentes, esté tan desordenada el servicio operativo", declaró en nuestro medio.