Extorsiones en Chorrillos: detonan bomba molotov en vivienda de empresario de muebles

La delincuencia vuelve a hacerse presente en Lima, en esta ocasión, extorsionadores detonaron una bomba molotov en la vivienda de un empresario de muebles, en Chorrillos, tras negarse a pagar una suma de 20 mil soles.

El atentado data del uno de noviembre a las 1:00 a. m. y los amedrentamientos iniciaron días atrás, mediante mensaje de WhatsApp por distintos números telefónicos.

"Somos personas humildes"

A detalle, los criminales envían imágenes y filmaciones del frontis de esta residencia para lograr su cometido. No obstante, desconocían que la víctima no posee el ostentoso monto solicitado. Y es que, según el padre del empresario, son una familia humilde que trata de sacar adelante un negocio.

"Somos personas humildes (...) No tenemos esa cantidad, pero ellos no creen en nadie, nos quieren matar. Recién empezaron (los amedrentamientos), pero no sé en qué quedará", dijo a nuestro reportero.

En ese sentido, el señor contó que las autoridades no se interesaron, en su caso, en primera instancia. "Hemos puesto una denuncia y ni siquiera viene nadie de la Policía, no hay resguardo. No vigilan al pueblo, el pueblo está abandonado", sostuvo.

No obstante, puntualizó que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) está recibiendo, en estos momentos, los descargos de su descendiente en su oficina central.

En ese sentido, lamentó que episodios como los que vive su familia se repitan en distintas partes del país. "Esta situación afecta, porque ya no quieren invertir los empresarios. Necesitamos trabajar para mejorar el futuro", indicó.

Amenazas

En sus amenazas, los delincuentes le aseguraron al dueño del establecimiento que, solo deberá entregar la suma solicitada (20 mil soles) una vez. Según indicaron, no se trata de un cupo sino de una colaboración para ser "amigos".

"Dime ¿Llegamos a un acuerdo? Yo por si acaso no te voy a pedir cupo, solo me colaboras con lo que te voy a pedir y somos amigos. Cualquier problema que tengas solo me avisas. Mi palabra es una sola", se lee en los chats.

"Sé que eres una persona pensante. Tanto tiempo has trabajado tranquilo sin que nadie te moleste. Ahora te pedimos colaboración, nos colaboras, y sigues trabajando tranquilo. Como te digo, mi palabra es una sola. Ahora tú decides Sebastián", dice en otra parte.

