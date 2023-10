¡Inaudito! Alcalde de San Martín de Porres denuncia amenaza desde penal de Challapalca

El alcalde del distrito de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, denunció ser víctima de amenaza por parte de un interno del penal de Challapalca, Tacna.

En entrevista con Panorama, el burgomaestre dio a conocer que el delincuente Edwin Anthony Penedo Gómez le envió varios mensajes y un video, a través de WhatsApp, en el que intentaba presionar al funcionario a "enderezar su camino" y recordar el supuesto apoyo que le brindaron para ser elegido alcalde.

El medio local compartió el video en el que alias 'Cara de cuy' le pide a la autoridad edil que no olvidar el papel que habría tenido durante su campaña a la alcaldía de San Martín de Porres.

Además, en el registro audiovisual de la amenaza también se le escucha decir que podría sacar "cosas malas" acerca de Sifuentes. En esa línea, Penedo Gómez aseguró que él se encargó de que le brinden el apoyo necesario al alcalde.

"Ya, bueno, todo por mí, acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán, te han apoyado porque yo he estado atrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti. Has salido elegido alcalde y no te va a convenir a ti tampoco que te saquen cosas malas, pues, ¿no? Te pido que endereces tu camino con nosotros", se le escucha decir al delincuente.