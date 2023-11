¡Increíble! Delincuente engaña a vigilante y logra que le abra la reja para escapar con un auto robado

Pueblo Libre ha sido testigo de un inédito episodio de inseguridad ciudadana. Esta vez, un delincuente no solo robó un auto a empujones, sino también logró engañar al vigilante del vecindario para que le abra la reja y pueda escapar con el vehículo.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 28 de noviembre, cuando el mencionado ladrón aprovechó la oscuridad y soledad de la noche para llevar a cabo su accionar delictivo. Y es que ante la falta de transeúntes, logra abrir la puerta y empujar el carro hasta poder encenderlo.

Tras ello, llegó hasta la reja del vecindario y, sin percatarse que se trataba de un delincuente, el vigilante le permitió salir con el auto robado. Al respecto, el propietario del auto dio mayores detalles y relató cómo ocurrió este inédito epsidio delincuencial en Pueblo Libre.

Cabe decir que la víctima de la delincuencia en el Perú señala que logró comunicarse con el vigilante que estaba de turno cuando se llevaron su carro.

De acuerdo con sus declaraciones, el agente de seguridad sostuvo que le se dio cuenta que quien manejaba el auto no era el dueño cuando ya había salido del vencindario. Según indicó, ya no pudo hacer nada en dicho instante.

"Sabía que yo era el dueño del auto. Yo le dije que si no se había percatado quien estaba conduciendo el vehículo. Me dice que sí, sí lo vio y que no era yo, pero que si lo reconoce. Que le abrió la puerta, pasa el vehículo y se percata después de que pasó", indicó.