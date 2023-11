¡Indignante! Atrapan a extorsionador que exigía 150 soles de cupo en Villa El Salvador pero la Policía lo deja libre

Un sujeto que extorsionaba a la dueña de una botica en Villa el Salvador fue detenido por la policía después de amenazar con colocar un explosivo en el establecimiento si no le pagaba 150 soles, sin embargo, horas después fue puesto en libertad.

La inseguridad de nuestra capital se ha vuelto uno de los mayores problemas para la ciudadanía. En esta ocasión, un lamentable hecho ha causado indignación en los vecinos de Villa El Salvador (VES).

Un joven de 18 años llegó hasta una botica, ubicada en el cruce de las avenidas Central con Viña del Mar, para extorsionar a la propietaria con 150 soles. Cabe mencionar que este establecimiento no supera los 300 soles de ganancias al día.

Según el relato de la víctima, el delincuente identificado como Kevin Moreno, la amenazó con colocar una bomba en su negocio si es que no le daba lo que solicitaba, además, alegó a que él solo era un encargado pues "alguién lo mandó a su local".

"Me pidió, me dijo que le diera dinero, y que si yo no le doy dinero dentro de media hora me iban a colocar una bomba. Me pedía 150 soles, le pedí que se retire pero él seguía insistiendo y al escuchar que iban a ponerme una bomba sale mi hijo, lo cogió y lo puso en la puerta", relató la víctima.