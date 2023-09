¡Indignante! Delincuencia en San Juan de Lurigancho: Roban balones de gas y víveres a olla común

Nadie se salva de la delincuencia en San Juan de Lurigancho (SJL). La olla común 27 de Enero ha sufrido el robo de los balones de gas y víveres que utilizaban para preparar el menú diario de más de 50 personas en este sector del distrito.

Los hechos tuvieron lugar en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de las integrantes de esta agrupación para irrumpir en el interior y llevarse todo a su paso.

De acuerdo con las declaraciones de las personas que conforman esta ollita, el delito habría sido cometido por más de una persona ante la cantidad de bienes robados, los cuales sumarían, en total, entre S/ 600 y S/ 700.

En esa misma línea, las valerosas mujeres que ingresaban esta olla común de San Juan de Lurigancho han manifestado su tristeza tras ser nuevas víctimas de la delincuencia, pues la mayoría de las pérdidas eran objetos prestados.

"Nos sentimos triste. Nosotros les dábamos esos víveres a los 52 beneficiarios día a día, con ese balón cocinábamos. Estaba selladito y ese se han llevado. Eran prestados, no eran de la olla. Toda las cosas que teníamos en la ollita son prestados, no son de la olla", declaró una integrante a nuestro medio.

Ante este hecho, han aprovechado en informar que, en este sector de SJL, la presencia de agentes de seguridad es nula. Asimismo, acusan que el proceso de denuncia ante la Policía Nacional del Perú es lento e ineficiente.

"Acá ni policía viene. Ayer, tenía que ir a denunciar a la comisaría. Vio la Policía (el lugar de los hechos), me llevó otra vez a la comisaría para que firme y hasta las 03:00 de las tarde no llegué a firmar y tampoco me llaman tampoco", aseveró.