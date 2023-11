¡Indignante! Emprendedor denuncia que es víctima de extorsionadores y comisaría "le da la espalda"

En pleno estado de emergencia declarado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un emprendedor denuncia ser víctima de extorsionadores, sin embargo, asegura que la comisaría de Caja de Agua "le da la espalda".

Según información obtenida por nuestro medio, el denunciante señala que los delincuentes le exigen un pago de 5 mil soles mensuales para no atentar contra su vida y negocio.

Asimismo, se conoció que los sujetos que se encargan de realizar actos de extorsión contra dicho emprendedor, realizan estas amenazas vía llamadas telefónicas, con la finalidad que no se descubra su identidad.

Ante ello, las llamadas se habrían presentado por primera vez el último miércoles 22 de noviembre, cuando directamente los sujetos exigieron el pago de 5 mil soles. Además, los avezados extorsionadores amenazaron con tirar una granada al local de la víctima si es que este no realiza el pago que le piden.

"La llamada que me hicieron el día miércoles de esta semana, llamaron pidiendo dinero, el importe de 5 mil soles. Si es que no les daba el dinero, ellos van a meter bomba a la tienda y terminar con todo el negocio", dijo el emprendedor a Exitosa.

Cabe mencionar que, tras las llamadas amenazantes, la víctima acudió a la comisaría de Caja de Agua para denunciar lo referido, sin embargo, no fue atendido como corresponde. Por el contrario, los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) del sector, lo enviaron hacia el local principal de la Dirincri.

Ello, para que su caso sea atendido ahí, en vez que las mismas autoridades realicen las diligencias correspondientes, así como, las investigaciones para dar con el paradero de los extorsionadores.

"No me atendieron, me rechazaron, de nada sirve estar en una zona de emergencia, donde la policía ni la comisaría te hace caso por una denuncia", detalló la víctima de extorsionadores.