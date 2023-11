Intento de feminicidio en Pucallpa: Así fue la confesión del crimen del sujeto que atacó a machetazos a su pareja

La mañana del último jueves, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura del sujeto que atacó a machetazos a su pareja. Tras las diligencias, el hombre de 54 años terminó confesando su crimen acontecido en Pucallpa.

Las fuerzas del orden detuvieron al agresor en posesión de un arma de fuego con 3 municiones mientras se encontraba en un hospedaje. Ante este escenario, la PNP lo condujo hacia una dependencia policial para formalizar las actas correspondientes.

Una vez en la delegación de la Policía Nacional, el confeso criminal fue puesto a disposición de la División de Investigación Policial. Previo a ello, fue llevado al Instituto de Medicina Legal donde le practicaron diferentes exámenes para conocer su estado de salud.

El hombre de 54 años terminó revelando los motivos que lo llevaron a tomar la desafortunada decisión de atacar a 'machetazos' a su pareja de 38 años. En su confesión mencionó que se trató de un arranque de celos, alegando que llegó al domicilio de la mujer para "solucionar el problema". Sin embargo, al ver que la mujer se negaba a retomar la relación con él, decidió atacarla.

"Me entró la cólera. (...) No fue planificado, yo llegue tranquilo. (¿El machete dónde esta? ¿Tú lo has llevado?) No, ahí estaba, de ella era. (...) Yo nunca he hecho algo así, siempre he sido una persona tranquila", mencionó el criminal identificado como Teófilo Sandoval Delgado.