Joven de 17 años logra escapar de sus secuestradores después de varios días en Villa El Salvador

Un nuevo hecho ha remecido el distrito de Villa El Salvador (VES). Esta vez, un joven de 17 años logró escapar de sus secuestradores tras más de 48 horas retenido por tres delincuentes de presunta nacionalidad extranjera.

La Policía Nacional del Perú (PNP) fue quien ubicó al menor de edad, quien lucía con el torso superior desnudo y un pantalón sucio durante el momento del hallazgo. Según el coronel Javier Infante, jefe de la Divpol Sur 2, la víctima se habría liberado por sus propios medios.

En esa misma línea, las autoridades dieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que el joven de 17 años fue secuestrado. Y es que ello habría ocurrido cuando partió de su hogar para visitar a su enamorada, momento en el que sube a un vehículo y, posteriormente, desaparece en VES.

Tras ello, el padre del menor de edad revela que la familia recibió constantes mensajes amenazantes por parte de los secuestradores. Si bien no les habrían llegado a exigir un monto de dinero específico, enviaban hasta audios de la víctima entre lágrimas.

"Me dice que, al momento que se sintió sin las ataduras, empezó a correr. Al inicio, estaba amarrado. (...) No se logró hablar directamente de un monto, pero obviamente que me mandaban mensajes amenazantes. Me llegó un audio de cuando mi hijo estaba llorando. Al parecer, le estaban pegando", detalló.