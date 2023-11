La Victoria: ¡Lamentable! Joven madre pierde S/ 17 mil en taxi de la misma empresa donde labora

Un lamentable hecho se le presentó a una joven madre de La Victoria, luego que perdió una fuerte cantidad de dinero (S/ 17) milen un taxi, que resulta ser de la misma empresa donde labora, por lo que exige la devolución.

En declaraciones a Exitosa, la mujer brindó detalles de lo sucedido e hizo un llamado al dueño del taxi para que pueda devolver el dinero, que la misma empresa le exige.

De acuerdo a lo señalado por Ana Morales, hace dos días, ella se encontraba saliendo de su centro de labores y tomó un taxi sin darse cuenta que era de la empresa donde trabaja, para dirigirse a su domicilio. Ella portaba una mochila donde al interior, se encontraba la cantidad de S/ 17 mil.

Cabe mencionar que, la joven madre bajó del auto sin darse cuenta que dejó el equipaje dentro, según señala, se dio cuenta del olvido al día siguiente cuando iba a guardar sus cosas para dirigirse al trabajo nuevamente.

Además, indica que a través de las cámaras de seguridad que se encuentran en por la zona donde vive, pudieron captar el momento en el que el taxista se va del lugar, sin saber que la mochila se encontraba dentro del vehículo.

"He dormido tranquila, hasta ayer al medio día, me percato de mi mochila porque con esa misma mochila tengo que regresar al trabajo. Pido cámaras y es ahí donde me doy cuenta que yo no bajo la mochila", dijo a Exitosa.