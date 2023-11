Ladrón detenido acusa al diablo de su mala conducta: "Me susurró al oído"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Policial

El pasado martes 31 de octubre, un perturbador incidente tuvo lugar en el distrito de Cercado de Lima, cuando un presunto delincuente identificado como Gerson Quispe Hidalgo, de 25 años, fue arrestado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras robar el celular de una ciudadana. Lo sorprendente de este caso es que atribuyó su comportamiento delictivo al "diablo".

Alega influencia del diablo

Gerson Quispe Hidalgo afirmaba que fue influenciado por una voz maligna que le susurró al oído. "Vi que abrió la puerta, la señora estaba tomándose una selfie, se me vino a la mente, el diablo me atacó, y yo le quité (el celular) (...). Me susurró el diablo, y justo no cerró la puerta . Estoy tratando de cambiar esa parte de mi personalidad, es un camino duro", se excusó para 'América Noticias'.

Antecedentes del delincuente

No es la primera vez que Gerson Quispe Hidalgo se involucra en actividades delictivas. Según información policial, este sujeto ya tenía antecedentes de hurto en el año 2021.

El coronel Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde de la PNP, calificó las afirmaciones de Gerson Quispe Hidalgo como "ilógicas" e "inverosímiles". Según el oficial, el delincuente aseguró que el "diablo" le ordenó robar el celular de la víctima y luego huyó del lugar. Este extraño incidente coincidió con las celebraciones de Halloween en el país.

Estado de emergencia en Cercado

Cercado de Lima es uno de los distritos de Lima Metropolitana que fue declarado en estado de emergencia por el Gobierno peruano debido a los altos índices de delincuencia. Esta medida también se aplicó en otros distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Lince.

A pesar de la declaración de emergencia, los casos de extorsión y delitos siguen siendo una preocupación. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ha cuestionado la eficacia de esta medida, señalando la falta de presencia policial continua en la zona. Además, afirma que la ausencia de las fuerzas del orden ha llevado a la toma de espacios por parte de delincuentes y ha erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El arresto del delincuente Gerson Quispe Hidalgo y su insólita explicación de que el "diablo" lo instigó a cometer el robo plantea preguntas sobre la delincuencia en Cercado de Lima y la efectividad de las medidas de emergencia implementadas por el Gobierno. Los ciudadanos esperand que el Gobierno elimine por completo la delincuencia para volver a confiar en las instituciones encargadas de mantener el orden público.