Ladrones llegaron en moto, encañonaron y golpearon a universitarias para robar celular en Cercado de Lima

Dos jóvenes universitarias fueron víctimas de un asalto a mano armada el último fin de semana en Cercado de Lima luego de que dos ladrones llegaran en moto, las encañonaran, golpearan y, finalmente, escaparan con sus celulares.

Los hechos tuvieron lugar en el sector de la urbanización Santa Beatriz, punto cercano a la zona céntrica del distrito. Allí, las víctimas fueron abordadas por los delincuentes mientras se encontraban en la puerta de la vivienda de una de ellas esperando un taxi.

Además, esta nueva víctima de la delincuencia en Cercado de Lima denuncia públicamente que la Policía Nacional del Perú (PNP) no habría respondido a la demanda realizada por este lamentable caso.

Según detalla, presentó una denuncia virtual con los videos de las cámaras de seguridad tras la pérdida de sus pertenencias, pero indica que, a día de hoy, no ha recibido respuesta por parte de la institución.

"Me encuentro conmocionada y, la verdad, un poco preocupada por el hecho de que no he recibido algún tipo de respuesta. Nosotras realizamos una demanda virtual el mismo día del asalto e, incluso, mandamos los videos al correo de la Policía y no hemos recibido respuesta", advirtió una de las agraviadas.