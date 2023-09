Los Olivos: Capturan a miembro de banda criminal 'Los Gallinazos de Canta Callao' tras robar un celular

En horas de la noche, del último martes, se registró el asalto a mano armada a un joven que venía de trabajar por parte de dos delincuentes de la banda criminal 'Los Gallinazos de Canta Callao', en el distrito de Los Olivos.

El hecho tuvo lugar en la calle Simón Grados de la Urb. Villa Norte en el distrito de Los Olivos. En ese sentido, un joven narró para las cámaras del programa 24 Horas que el pasado martes, 12 de septiembre, cerca de las 8:30 p. m. fue interceptado por dos delincuentes con el objetivo de robarle su celular y otras pertenencias.

"Estaba caminando por una calle, vino una moto lineal, bajó un sujeto con arma de fuego y me arrebató mi celular. No contento con ello, me quisieron arrebatar mi mochila y mis pertenencias. Con su arma de fuego intentó golpearme la cabeza", refirió para el citado medio.