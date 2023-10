Muerte de periodista en Lince: Abogado de Pedro Valdivia afirma que hermano de su defendido fue quien disparó

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Valdivia, Edward Álvarez, señaló que el hermano de su defendido sería quien disparó al periodista en una fiesta en Lince.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el letrado indicó que la trifulca se produce al costado del vehículo del hermano de Pedro Valdivia, ya que el arma de su patrocinado se encontraba en su domicilio.

"En esa trifulca suena el disparo, obvio que él no vio quien disparó en ese momento (...) El evento se produce en la calle y se produce al costado del vehículo del hermano (...) El otro saca de su vehículo el arma y dispara (...) El arma no es de Pedro (...) la han recogido de su domicilio, él no la tenía", declaró.