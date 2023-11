PNP dice no pretender solicitar la declaratoria de emergencia en La Victoria, a pesar de amenaza de 'Los Gallegos'

El director de la Región Policial Lima, Roger Pérez, señaló que no pretenden solicitar la declaratoria de emergencia en La Victoria, a pesar de la amenaza de 'Los Gallegos' contra motorizados de este distrito.

En conferencia de prensa, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP) dijo que no ven "necesario" pedir tal medida al Gobierno de Dina Boluarte.

"No se ha evaluado aún, pero no pretendemos solicitar el estado de emergencia en el distrito de La Victoria porque vemos que no es necesario", expresó.