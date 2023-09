Pueblo Libre: Vecinos interceptan con golpes a sujeto que intentó secuestrar a niña de 4 años

02/09/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Pueblo Libre fue testigo de un nuevo episodio de inseguridad ciudadana. Un sujeto intentó secuestrar a una niña de 4 años, pero no me imaginó que iba a ser interceptado por los vecinos y trabajadores del sector, quienes no dudaron en frustrar el crimen y golpear al malhechor.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la cuadra 8 de la avenida La Marina con prolongación Echenique, donde un hombre trató de engañar a la menor de edad con una bolsa de dulces. Sin embargo, la mamá de la infante pudo darse cuenta de esta acto antes de que el criminal lograra su cometido.

Tras ello, un grupo de mecánicos que se encontraba cerca al lugar de los hechos neutralizaron al delincuentes y lo llenaron de golpes en plena vía pública. Incluso, las imágenes captadas de este hecho muestra que casi lo linchan entre varias personas.

Intentó cometer el secuestro dos veces

Ante esta preocupante situación, los vecinos de esta zona de Pueblo Libre informaron que ya habían identificado a este sujeto merodear por el área en días anteriores.

De hecho, según relatan, ya había intentado secuestrar a la misma niña un día antes. De acuerdo con esta versión de los hechos, llegó en una camioneta en aquella ocasión y fueron los vecinos, nuevamente, quienes impidieron que se lleve a la menor al rodear el vehículo en el que planeaba fugar.

"Vino el carro, entonces se bajó, había una criatura y la agarró. Entonces, la gente acorraló la camioneta y no dejaron que se la lleve. Al día siguiente, el mismo sujeto vino a secuestrar a la niña, entonces los mecánicos la han agarrado y le han dado duro", indicó un vecino en Panamericana.

Serenos salvaron la vida del delincuente

La alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, se pronunció sobre este hecho ante la queja de una presunta demora en el accionar de los serenos e indicó que los agentes de seguridad salvaron la vida del malhechor, puesto que, si no llegaban, habría sido linchado completamente.

"Gracias a las cámaras de vigilancia y al llamado de una vecina es que acudimos prontamente y pudimos rescatar a este sin vergüenza, porque los vecinos lo iban a linchar", declaró.

Tras ello, los serenos procedieron a llevar al criminal a la dependencia policial correspondiente y la burgomaestre garantizó que seguirán trabajando por la seguridad de los vecinos de este distrito.

De esta manera, la ciudadanía de Pueblo Libre logró frustrar un nuevo intento de secuestro y llenaron de golpes a un sujeto que intentó raptar a una niña de 4 años dos veces.