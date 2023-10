Puente Piedra: ¡Escalofriante! Mototaxista es asesinado con un disparo en la cabeza por falso pasajero

De terror. Un nuevo asesinato tuvo lugar en Puente Piedra en las últimas horas luego de que un presunto sicario se hiciera pasar por un falso pasajero y acabara con la vida de un mototaxista con un disparo en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en la noche del último martes 10 de octubre en plena vía pública, donde Ricardo Benito Palomino (45) fue víctima de la alarmante ola delincuencial que golpea al Perú durante las últimas semanas en lo que sería un nuevo caso de cobro de cupos.

Su familia mantiene esta teoría ante la crueldad con la que fue cometido el crimen. Según consideran, si el delincuente hubiera querido robar sus pertenencias, las hubiera tomado a la hora de escapar del lugar de los hechos.

"A eso de las 6, me llama mi hermana con una vecina. Como era un delincuente, yo pensaba que le habrán querido robar la moto, habrán forcejeado y la bala le habrá caído en la pierna, en la espalda. No pensé que en esa manera sanguinaria. No le ha querido robar la moto", indicó.