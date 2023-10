San Juan de Lurigancho: Mujer escapa por ventana del hostal donde habrían intentado violarla

Escalofriante. Una mujer de 35 años estuvo apunto de ser víctima de violencia sexual en San Juan de Lurigancho cuando un hombre identificado como Héctor intentó ultrajarla en un hostal. Sin embargo, la víctima logró escapar del recinto tras lanzarse por la ventana.

Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento ubicado en la cuadra 17 del jirón Zafiros, donde ambas personas habían acordado en encontrarse. Sin embargo, al notar las intenciones del sujeto, la agraviada no vio más opción que buscar una salida.

De acuerdo con el reporte, la mujer de 35 años se habría encontrado con que las puertas tenían seguro e, incluso, candado. Por esta razón, tomó la decisión de saltar por parte trasera del hostal y cayó sobre un tragamonedas ubicado en la avenida Próceres de la Independencia.

En dicho lugar, la víctima fue finalmente rescatada por la Policía Nacional del Perú (PNP), a quien relató los detalles de lo que había ocurrido en el interior del hostal ubicado en SJL.

Según contó a las autoridades, ella no conoció al hombre con el que se había encontrado en dicho recinto, ya que era la primera vez que habían acordado verse en persona. Además, informó que se había conocido en redes sociales, por donde conversaron hasta citarse en la mañana del último domingo.

"Son personas que no se conocen, se han conocido a través de redes sociales, tienen una impresión distinta cada una de la otra persona y, en el momento en que se llegan a conocer, realmente no son compatibles. Ahí es el problema, cuando uno no sabe quien es la persona a quien está conociendo, puede ser un delincuente, una mente criminal", declaró el jefe de la División de Emergencia, el coronel Manuel Vidarte.