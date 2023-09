San Martín de Porres: Capturan a 'Los Multeros de Caquetá' que cobraban cupos a comerciantes del mercado

Detenidos en su ley. Dos sujetos pertenecientes a la banda delincuencial 'Los Multeros de Caquetá' fueron capturados en posesión de estupefacientes, armas de fuego y una motocicleta.

Cabe señalar que los hampones fueron identificados como Junior Rengifo Palomino, alias 'Petipán', y Zaira Asencio Zacarías, alias 'Bola ocho'. Ambos facinerosos eran pareja sentimental y ejercían la labor de extorsión y cobro de cupos en las inmediaciones del mercado Caquetá.

Agregado a ello, su acción delictiva no solo era perpetrado a vendedores, sino también, según refieren los efectivos policiales, a otros malhechores que operaban en dicha zona al querer ser 'los referentes del delito en la zona'.

Asimismo, la indagación apunta a que Rengifo Palomino tendría antecedentes de haber pertenecido a la organización criminal 'Los Pulpos' que había sido liderada por "el cholo Peter".

"Tengo una fotito del año pasado cuando yo caminaba con Peter y él me daba sus armas y me tomé una foto con mi señora, pero más no", confesó el criminal en la comisaría del sector.