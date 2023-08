Santa Anita: ¡En menos de 1 minuto! delincuentes asaltan a trabajadores y clientes de peluquería

Santa Anita fue testigo de un nuevo episodio de inseguridad ciudadana. Dos delincuentes ingresaron a una peluquería del distrito con armas de fuego para asaltar a los trabajadores y los clientes del establecimiento en menos de un minuto.

Los hechos ocurrieron en la avenida Calandrias y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del mencionado recinto. Gracias a las imágenes obtenidas por dicho dispositivo, se logró observar que los criminales entraron a este espacio con el rostro cubierto y apuntando con sus armas hacia las personas presentes.

Tras ello, rebuscaron las pertenencias de las víctimas y les arrebataron sus carteras. Ante esta situación, las afectadas se dirigieron al interior del establecimiento agarradas de los brazos por el temor de este difícil episodio ocurrido en Santa Anita.

Las víctimas de este asalto a mano armada ha decidido no declarar sorbe este hecho por temor a que los delincuentes tomen represalias en su contra.

Sin embargo, vecinos del sector han manifestado su indignación por los niveles de delincuencia en esta parte de Santa Anita. Según señalaron, es una zona roja que alcanzaría a promediar robos de al menos cuatro veces por semana ante la falta de presencia de agentes del orden.

"Arriba también han robado como dos veces hace tres o cuatro meses. Acá, vienen y roban a las 04:00 a.m. o 03:00 a.m. Hemos pedido que venga la seguridad a esa hora, pero nada. No hay nada, brillan por su ausencia. Se ha hecho costa de todos los días", indicó un testimonio.