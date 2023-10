Se enfrentó a la muerte: Trabajador de grifo frustra asalto tras agarrarse a golpes con delincuente armado

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Un trabajador de un grifo en el distrito de la Banda del Shilcayo, en la ciudad de Tarapoto, región de San Martín, se convirtió en un héroe inesperado al enfrentarse valientemente a un delincuente armado que intentó asaltarlo durante su jornada laboral. El impactante incidente fue captado por la cámara de seguridad del negocio.

Se enfrentó a la muerte

En las imágenes, se puede observar cómo el delincuente llega en una moto roja y aparenta ser un cliente común, como si estuviera dispuesto a abastecer su vehículo de combustible. Sin embargo, su verdadera intención era robar al trabajador.

La víctima, notando la amenaza, no dudó en lanzarse sobre el maleante en un acto de autodefensa. En medio del forcejeo, el delincuente desenfunda un arma de fuego y golpea al valiente empleado en la cabeza. A pesar de la herida, el trabajador continuó resistiendo.

Finalmente, el delincuente desistió de su intento de asalto, subió a su moto y huyó del lugar con rumbo desconocido. El trabajador herido recibió atención médica y se encuentra en condición estable.

La valentía y determinación del trabajador han sido elogiadas por la comunidad local. Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para identificar y capturar al delincuente.

Delincuente roba costoso iPhone

En septiembre de este año, también en Tarapoto, un delincuente se aprovechó de que un empleado de un establecimiento se había quedado dormido para robar su teléfono celular de alto valor, un iPhone 13 Pro Max que tiene un precio de 5 mil soles.

Las cámaras de seguridad captaron el incidente mientras el ladrón notaba que su víctima estaba profundamente dormida y rápidamente se llevaba el costoso dispositivo antes de salir del local.

Una vez en la calle, el criminal vendió el teléfono a un taxista que pasaba por la cuadra 1 de la vía Evitamiento. Sin embargo, el ladrón desconocía el verdadero valor del celular, y lo ofreció por tan solo 40 soles.

Una vez que despertó de su sueño, la persona afectada contactó a las autoridades policiales, quienes actuaron con prontitud y arrestaron al individuo identificado como Einer Morales Vílchez. Este sujeto admitió que no sabía que el teléfono que había robado tenía un valor tan elevado.

Indudablemente, el trabajador del grifo que impidió un asalto al enfrentarse con un ladrón armado es un evidente testimonio de que los ciudadanos están hartos de la criminalidad en el país. No obstante, no se debe seguir este ejemplo, dado que estos criminales no temen en arrebatar la vida de sus víctimas.