Taxista se queda dormido y sujetos aprovechan para robarle en SMP: "No sentí nada" (VIDEO)

San Martín de Porres (SMP) fue testigo de un nuevo episodio de inseguridad ciudadana. Esta vez, dos personas no perdonaron a un taxista que se había quedado dormido al interior de su vehículo y aprovecharon para robarle todas sus pertenencias.

Los hechos tuvieron lugar en plena vía pública, alrededor de las 03:00 de la mañana, cuando un sujeto se da cuenta del estado en el que se encontraba el conductor del auto a la altura de la avenida Perú con el Jirón Salaverry.

Allí, el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de este sector del distrito, las cuales captaron que este hombre baja de su vehículo e intenta abrir la puerta del taxi. Al no poder hacerlo, vuelve a subirse al suyo y se va del lugar.

No obstante, el hecho no quedó allí. Y es que tiempo después, regresó caminando y, esta vez, le pidió a una segunda persona que le ayuda a abrir el auto. En esta segunda ocasión, sí logra hacerlo y se lleva el celular, los audífonos inalámbricos, el cargador y la billetera de su víctima.

"Yo no sentí nada, no me percaté de nada, pero según las imágenes, este vehículo se pone a mi costado, se da cuenta de que estoy dormido, como que lo piensa en si avanzar o retroceder, y baja para ver si podía sacar mi celular", relató el taxista en Panamericana.