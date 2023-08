Temor en el Callao: Delincuente lanzó bomba molotov contra una pollería

Callao ha sido testigo de un nuevo hecho de inseguridad ciudadana. Un delincuente aprovechó la oscuridad de la madrugada para lanzar una bomba molotov contra una pollería ubicada en Jirón Ayacucho.

Los hechos tuvieron lugar pasada la 01:00 de la mañana del miércoles, cuando un sujeto que portaba una gorra se acercó a las inmediaciones de este establecimiento para tirar el artefacto explosivo contra la fachada.

Tras impactar con la pared, el fuego se desató en el exterior de este restaurante y las llamas se apoderaron del segundo piso del edificio, donde también residen cinco familias.

Este preocupante episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad, las cuales muestran que el autor de este acto delictivo emprendió su huida tras lanzar la bomba molotov contra esta pollería del Callao.

Al respecto, la propietaria del edificio declaró sobre este difícil momento ante Exitosa e indicó que se percató del siniestro por los ruidos de sus mascotas, ya que ella se encontraba durmiendo.

"Yo me encontraba durmiendo. Yo salgo por la ventana por los ruidos de mis mascotas y prácticamente ya se estaba incendiando el segundo piso. Entonces, al yo bajar, estaba lleno de humo y no podías escapar", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, esta ciudadana aclaró que no tienen ningún vínculo con el administrador de la pollería, con quien busca comunicarse tras este hecho.

Además, confiesa que tiene temor ante la posibilidad de este siniestro vuelva a suceder, ya que corre peligro la vida de sus seres queridas y las demás familias que viven en el edificio.

"Yo tengo ese temor, tengo mucho miedo porque este es un atentado contra mi familia. Nosotros no tenemos nada que ver con la pollería. No tenemos problemas con nadie, no nos metemos con nadie. Estamos siendo afectados. Está corriendo riesgo la vida de mi familia", denunció.