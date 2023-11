¡Terror en fiesta de promoción! Santa Anita: Sicarios matan a dos personas y dejan a una herida

El crimen vuelve a azotar Lima, en esta ocasión, sicarios mataron a dos personas y dejaron a otra herida en el distrito de Santa Anita cuando se realizaba una fiesta de promoción. El cruel atentado data de hoy en horas de la madrugada.

Según narran los testigos, dos sujetos bajaron de un automóvil, se aproximaron al local de eventos, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Huancaray, y dispararon a sangre fría contra tres de los invitados del evento.

Exitosa conoció que Alex Pintado Gómez fue una de las víctimas mortales que dejó el sangriento atentado. Aparentemente, el señor recibió hasta dos disparos en el cuerpo, según uno de los presentes.

En diálogo con nuestra reportera, la hija de Pintado Gómez dijo desconocer cuáles fueron las razones del ensañamiento de los criminales con su padre. Ella aseguró que su progenitor nunca tuvo problemas con nadie.

"Mi papá era una persona tranquila, me sorprendo porque no debió pasar. Verlo a mi papá así, siendo un hombre que no se mete con nadie y no está en ningún problema, me causa mucho dolor", expresó.