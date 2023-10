Tía de uno de los dos serenos asesinados en SJL: "¿de qué estado de emergencia estamos hablando?"

La tía de Yuri José Lapa Torres, uno de los dos serenos asesinados en San Juan de Lurigancho (SJL), cuestionó el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte; puesto que dicha medida no impidió que su ser querido falleciera a manos de la delincuencia.

En diálogo con nuestro reportero, la señora indicó que las "muertes no cesan" y tomó como ejemplo lo ocurrido ayer con Tommy Saravia Atuncar, teniente gobernador de SJL, quien fue asesinado cuando supervisaba la construcción de un colegio.

En esa línea, aseguró que las autoridades tienen desprotegida esta zona de Canto Grande desde hace mucho tiempo. "Por aquí no hay policías, transitan pocos serenazgos. Estamos totalmente abandonados", sostuvo.

Por otro lado, precisó que su sobrino era un hombre trabajador, sin problemas aparentes, y tenía como única misión solventar los gastos de su madre, quien es sordomuda. Por tanto, instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a identificar y capturar a él o los culpables.

"Nunca me comentó (sobre alguna disputa). Lo único que me contaba era sobre la guardia, la patrulla que hacía en la calle, los incidentes que habían (...) Yo pido a estas autoridades que esto no quede impune, que haya justicia para un muchacho joven que se hacía cargo de su mamá", indicó.