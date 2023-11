(VIDEO) Ate: Colombiano empuja a mototaxista a precipicio por no pagarle cupo de 20 soles

Un joven colombiano empujó a un mototaxista por un precipicio del distrito de Ate por no pagarle un cupo de 20 soles. El presunto extorsionador negó a la Policía Nacional del Perú (PNP) dedicarse a actividades ilícitas.

La inseguridad ciudadana es un problema que se está incrementando cada día en nuestro país, donde el ciudadano de a pie es víctima de sujetos de mal vivir que solo siembran el terror por zonas.

En este caso, un joven de nacionalidad colombiana fue captado cuando estaba peleando con un mototaxista a plena luz del día. Según el video difundido en redes sociales, el extranjero empujó al peruano por un desnivel. La víctima fue trasladada a un hospital con múltiples contusiones.

La División de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó al sujeto como Jhoyner Quiñones Angulo de 20 años, y se sospecha que el señalado realizó esta acción debido a que la víctima se negó a pagar extorsiones.

"Yo no lo empujé, estabamos peleando y el pelado se resbaló en la orilla nomás. Peleamos los dos, mire usted, él me estaba peleando a puños", dijo el colombiano en sus primeras declaraciones.

Luego de esta pelea; capturaron al extranjero, alias 'Mostrito', quién en todo momento negó ser un extorsionador, por lo contrario, alegó a que el conductor de mototaxi tenía una deuda de 20 soles con él.

"Él me debia a mi 20 soles que yo le había prestado a él. Yo lo conozco, yo le he prestado 20 soles, yo vivo por aquí cerca y no me los quería pagar y él me dijo vamonos a los puños y yo le dije hágale que yo peleo por mis 20 soles", agregó.