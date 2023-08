Abugattás sobre Urtecho: a él le meten casi 30 años de cárcel pero a los hijos de put** de ahora felices de la vida

En entrevista a Exitosa, el expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, marcó diferencia entre Michael Urtecho, excongresista que reconoció haber recortado el sueldo de sus trabajadores, y los legisladores denominados 'mocha sueldos'; puesto que estos no emularon dicha acción.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exintegrante de la representación nacional hizo hincapié en la "dignidad y fortaleza" que tuvo Urtecho para confesar públicamente su "error".

En ese sentido, cuestionó la decisión del Poder Judicial (PJ) por dictar 22 años y cinco meses de prisión contra el exintegrante de la bancada Alianza Solidaridad Nacional, debido al "mensaje educativo" que se envía a la población con esta sentencia.

Como se recuerda, el excongresista Urtecho confesó en el dominical Punto Final, entonces conducido por Nicolás Lúcar, haber recortado parte del sueldo de sus trabajadores de despacho, a través de sus tarjetas de crédito.

"Se cometió en el 2006, en el 2007, en el 2009 y en el 2010 yo vengo a comentar que sí se cometió ese gran error de poder pedir un apoyo a los trabajadores, a través de sus tarjetas. Mañana me pueden decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso encima, me estoy quitando esta carga. Y hoy me armé de valor para decirlo", admitió hace ocho años atrás.