Acción Popular: Ilich López y Silvia Monteza renuncian a bancada tras elección de Darwin Espinoza como vocero

Los congresista Ilich López y Silvia Monteza presentaron este martes su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular (AP), tras la elección de su colega Darwin Espinoza, investigado por el caso 'Los Niños', como vocero de la agrupación parlamentaria para el periodo 2023-2024.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el parlamentario indicó que el grupo parlamentario no corrigió los errores que se habrían cometido y que su decisión se basa en buscar la reivindicación de la imagen de Fernando Belaúnde Terry.

"He tomado la firme decisión de renunciar a la bancada de Acción Popular, porque considero que debió tomar un rumbo de enmienda respecto a los errores y desaciertos que pudieran haberse cometido, además de alejarse de cualquier cuestionamiento, ello en aras de reinvindicar la imagen de Fernando Belaúnde y su legado, con profunda convicción acciopopulista", escribió.

He tomado la firme decisión de renunciar a la bancada de Acción Popular, porque considero que debió tomar un rumbo de enmienda respecto a los errores y desaciertos que pudieran haberse cometido, además de alejarse de cualquier cuestionamiento, ello en aras de reinvindicar la... pic.twitter.com/WhwM1ndKZb

Asimismo, López Ureña señaló que solicitó una reconsideración de la votación para la elección del vocero, sin embargo, ello no sucedió.

"Habiéndose realizado con fecha 07 de agosto la elección del nuevo vocero de la bancada de Acción Popular (...) y considerando que la referida elección no ha sido acertada, plateé una reconsideración de la votación para que se lleva a cabo una nueva elección con la presencialidad y totalidad de la misma (...); no obstante, aquello no sucedió", aseveró.