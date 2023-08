Advierten de la generación de un sindicato policial si se aprueba creación de Policía del Orden y Seguridad

En entrevista a Exitosa, el experto en derecho policial, Juan Santiváñez, advirtió que "se están sentando los cimientos" de un sindicato policial, en caso se apruebe la creación de la Policía del Orden y Seguridad.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el especialista señaló que la formación de la supuesta agremiación se debería a que los nuevos agentes no serán considerados propiamente funcionarios públicos.

"Se están sentando los cimientos para lo que probablemente sea, muy prontamente, el sindicato policial, porque no van a ser funcionarios propiamente dichos, no van a ser servidores públicos, ya que este tema no lo tratan especialistas nacionales, lo tratan especialistas internacionales", dijo a nuestro medio.